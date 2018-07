Acusadora de Strauss-Kahn quer nomeação de promotor especial

NOVA YORK - Advogados da camareira de hotel que acusa o ex-diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI) Dominique Strauss-Kahn de estupro pediram nesta quarta-feira, 6, ao promotor-chefe de Nova York que se retire do caso. Eles querem que um promotor especial seja nomeado para cuidar do processo.

Veja também:

Defesa de Strauss-Kahn tem encontro 'construtivo' com promotores

Justiça francesa recebe acusação contra DSK

Camareira processa jornal por difamação e calúnia

Em carta ao promotor distrital Cyrus Vance Jr., os advogados acusaram um promotor-assistente de ter vazado informações que prejudicaram a mulher. O gabinete de Vance não se manifestou.

"Promotor distrital Vance, pedimos sinceramente que o seu departamento voluntariamente se exima do caso Strauss-Kahn, e que o senhor nomeie um promotor especial", disse o advogado Kenneth Thompson na carta, à qual a Reuters teve acesso.

'Raro'

Juristas dizem que é raro o Ministério Público se eximir de um caso, e que isso é improvável nesse processo.

Também na quarta-feira, advogados do político francês se reuniram por quase duas horas com promotores em Nova York para discutir a possibilidade de que o caso seja arquivado, ou encerrado por um acordo judicial.

Strauss-Kahn foi preso em 14 de maio por causa da denúncia da camareira, que tem 32 anos e é oriunda da Guiné. Ele teve de renunciar à direção do FMI por causa do escândalo, e viu ser praticamente sepultada a sua pré-candidatura à Presidência da França.

Agressão 'real'

Nos últimos dias, no entanto, o caso teve uma reviravolta devido a dúvidas sobre a reputação da mulher que o acusa -- que teria, por exemplo, mentido às autoridades dos EUA sobre ter sido estuprada em seu país de origem, a fim de obter asilo.

Thompson diz que a camareira cometeu erros no passado, mas que a agressão sexual atribuída a Strauss-Kahn foi real.