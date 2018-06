Acusados de estupro na Índia irão à corte

Os seis são acusados de pegar a jovem e seu amigo, dia 16 de dezembro, em uma parada de ônibus. O motorista do ônibus está entre os acusados. Os adultos são acusados de diversos crimes, incluindo sequestro, estupro coletivo e assassinato, uma vez que a vítima sucumbiu às feridas do ataque.

Os acusados ainda não têm advogados de defesa. A falta de representação legal até agora pode abrir espaço para apelações posteriores se eles forem condenados - casos semelhantes já resultaram em liberações anos depois das condenações.

Quando chegarem à Corte vão receber cópias das acusações, os detalhes da acusação da polícia contra eles. Depois serão encaminhados para uma corte de arbitragem - de solução rápida - no mesmo complexo de corte. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.