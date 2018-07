Adele e Daniel Radcliffe encabeçam lista de artistas mais ricos na Grã Bretanha

A cantora Adele se tornou a mais rica jovem artista da música na Grã Bretanha (com menos de 30 anos de idade), com uma fortuna estimada em 20 milhões de libras, cerca de R$ 58 milhões.

No ano passado, a Sunday Times Rich List estimou que ela detinha cerca de 6 milhões de libras (R$ 17,4 milhões), mas as vendas do álbum 21 a ajudaram a ganhar outros 14 milhões de libras nos últimos 12 meses.

Adele bateu outros jovens como o grupo JLS e Jessie J, que figuram pela primeira vez na lista dos mais ricos. Em segundo lugar ficaram empatadas Cheryl Cole e Leona Lewis, ambas com uma fortuna de 12 milhões de libras.

Apenas dois dos dez mais ricos artistas da música na Grâ Bretanha são homens - Craig David e Paolo Nutini, ambos com uma fortuna de 8 milhões de libras.

Já o ator Daniel Radcliffe, que encabeça a lista dos jovens atores mais ricos, acrescentou 6 milhões de libras a sua fortuna no último ano. Seu último filme, The Woman In Black, o ajudou a saltar de 48 milhões de libras para 54 milhões de libras, o equivalente a R$ 157 milhões.

Os também astros de "Harry Potter" Rupert Grint e Emma Watson também estão na lista dos mais ricos jovens atores da Grã Bretanha, com fortunas de 24 milhões de libras e 26 milhões de libras, respectivamente. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.