Em carta datada de sexta-feira, o assistente da Casa Branca Rob Nabors afirmou ao senador do Partido Republicano John Cornyn, do Texas, que o Pentágono avaliaria formas de compensar o vácuo armamentista entre Taiwan e China, "inclusive por meio da venda de um número indeterminado de aeronaves feitas pelos Estados Unidos a Taiwan". As informações são da Associates Press. (Equipe AE)