Adolescente americano sequestrado nas Filipinas é solto

Kevin Lunsmann, de 14 anos, foi liberado na ilha de Basilan, no extremo sul das Filipinas, onde tem seu quartel-general o grupo terrorista islâmico Abu Sayyaf, vinculado à Al-Qaeda. Acredita-se que o grupo esteja por trás do sequestro.

A mãe do garoto, a filipino-americana Gerfa Yeatts Lunsmann, foi libertada há cerca de dois meses. O primo de Kevin, Romnick Jakaria, conseguiu escapar no mês passado quando forças especiais do exército filipino se aproximaram de um acampamento do Abu Sayyaf nas montanhas de Basilan.

Os três passavam férias com parentes em uma ilha próxima à cidade de Zamboanga quando foram raptados, em 12 de julho, e levados de barco para Basilan. Não há informações sobre pagamento de resgate. As informações são da Associated Press.