Adolescente atira em professora em escola na Estônia Um estudante de 15 anos atirou e matou a professora durante uma aula nesta segunda-feira em uma cidade no sul da Estônia. Quatro outros alunos estavam na sala de aula na escola Paalalinna, na cidade de Viljandi, de acordo com Tuuli Harson, porta-voz da polícia. Ela afirmou que o atirador foi apreendido e que outras pessoas não ficaram feridas no ataque.