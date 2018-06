Adolescente britânico morre jogando rúgbi

Um adolescente de Worcestershire, no noroeste da Inglaterra, morreu depois de desmaiar durante um jogo de rúgbi.

O estudante de 16 anos chegou a ser levado para o Hospital Pediátrico de Birmingham por volta das 16h30 da terça-feira, durante um jogo contra um time de estudantes de outra escola da região.

O Serviço de Ambulância da região de West Midlands, onde ocorreu o incidente, informou que a equipe de emergência chegou na escola e viu que o adolescente não estava respirando.

Pessoas que assistiam ao jogo estavam fazendo massagem cardíaca no estudante.

"As equipes da ambulância assumiram as tentativas de ressuscitação e (a operação) de suporte de vida avançado no local", disse um porta-voz do serviço de emergência.

"O menino foi transferido para o Hospital Pediátrico de Birmingham pela ambulância aérea para mais tratamentos de emergência. Infelizmente, apesar de todos os esforços da equipe da ambulância e dos funcionários do hospital, nada pode ser feito para salvar o menino e ele morreu logo depois de chegar ao hospital", acrescentou.

"Estamos terrivelmente chocados e angustiados", disse Tony Homer, um dos diretores da escola secundária onde o adolescente estudava, a Haybridge High School.

"A escola vai oferecer todo o apoio possível às pessoas afetadas", acrescentou. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.