Adolescente de 13 anos morre baleado em novo protesto de torcida no Egito Um adolescente de 13 anos morreu e 23 pessoas ficaram feridas na cidade mediterrânea de Port Said, no Egito, durante confronto entre torcedores e a polícia na madrugada de ontem. O local é a mesmo em que, em 1.º de fevereiro, 74 pessoas morreram no confronto entre torcedores do Al-Ahly, do Cairo, e do Al-Masry, equipe local.