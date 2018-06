Adolescente é resgatado 5 dias após terremoto no Nepal

KATMANDU - Um jovem nepalês de 15 anos foi resgatado nesta quinta-feira, 30, após permanecer cinco dias preso sob os escombros de um hotel em Katmandu, que desabou com o terremoto de 7,8 graus do sábado no Nepal, informou uma fonte da polícia local.

Pema Lama estava trabalhando em uma casa de hóspedes na região de Gongabu quando o prédio de sete andares veio abaixo, disse o superintendente de polícia Narayan Khadka.

As equipes de resgate o localizaram na quarta-feira à noite e conseguiram se comunicar com ele. Depois de ser desenterrado e após permanecer 120 horas sob os escombros, Lama foi levado para um hospital. Uma multidão que se reuniu em torno do local aplaudiu a ação de resgate quando as pessoas viram que o adolescente estava vivo.

Lama estava consciente, segurou na mão de um dos socorristas e olhou para um grande número de fotógrafos e equipes de televisão ao ser retirado dos escombros. O autor do resgate, o policial nepalês L.B. Basnet, disse a repórteres que o garoto havia falado com ele em meio aos destroços e pediu água. "Ele me agradeceu quando me aproximei dele", disse o policial. "Ele disse seu nome, seu endereço e em seguida eu dei a ele um pouco de água."

Diversos corpos também foram encontrados nos destroços do hotel nesta quinta-feira, apesar da chuva forte ter prejudicado os trabalhos de resgate. Nos últimos dias, porém, foram encontradas com vida várias pessoas de entre as ruínas do terremoto. Um jovem de 28 anos foi resgatado na terça-feira após permanecer 82 horas preso em um edifício na capital nepalesa.