Adolescente mata cinco pessoas em casa nos EUA

Segundo o porta-voz da polícia do Condado de Bernalillo, Aaron Williamson, o adolescente foi preso e indiciado sob duas acusações de assassinato e três de abuso de crianças resultando em morte. Williamson disse que o relacionamento entre o jovem e as vítimas ainda não foi determinado, nem os motivos por trás do crime.

As autoridades estão tentando determinar quem é o proprietário de várias armas de fogo encontradas na casa, entre elas um fuzil automático de tipo militar. Depois do massacre de 26 pessoas, entre elas 20 crianças, em uma escola de Connecticut, no mês passado, o governo do presidente Barack Obama anunciou iniciativas para proibir o comércio desse tipo de armamentos, mas enfrenta uma oposição forte por parte de setores conservadores.