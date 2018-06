Adolescente palestino assassinado foi queimado vivo

A polícia israelense informou que está investigando o caso e ainda não sabe quem matou o adolescente.

Os confrontos entre a polícia israelense e manifestantes palestinos, que começaram ontem durante o funeral de Abu Khdeir, se espalharam para cidades árabes no norte de Israel neste sábado. Manifestantes atiraram pedras em carros que passavam, queimaram pneus e lançaram pedras e bombas incendiárias contra policiais, que responderam com bombas de gás lacrimogêneo e de efeito moral, disse a porta-voz da polícia, Luba Samri.

Perto da cidade árabe de Qalansawe, manifestantes pararam um carro dirigido por um judeu israelense e, depois de retirar o motorista à força, atearam fogo ao veículo. O motorista não ficou ferido.

Na fronteira entre Israel e a Faixa de Gaza, a situação continua tensa, embora os ataques com foguetes disparados do território palestino tenham diminuído nos últimos dias. Militantes dispararam pelo menos dois foguetes contra o sul de Israel no sábado, segundo o exército israelense. Fonte: Associated Press.