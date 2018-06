Adolescente tibetana se imola com fogo na China Uma garota tibetana de 16 anos morreu após se imolar com fogo, informou a mídia estatal chinesa nesta segunda-feira. A adolescente, uma estudante secundarista no vilarejo de Dageri, na província chinesa de Qinghai, região onde vivem muitos tibetanos étnicos, faleceu no final da noite de domingo, algumas horas após molhar o corpo com uma lata de gasolina e atear fogo, informou a Xinhua. Segundo as autoridades locais, os restos mortais da vítima foram entregues pelo governo à família.