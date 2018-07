Adolescentes fugiram de atirador de Utoya a nado

Ilha onde era realizado o acampamento do Partido Trabalhista

NESLANDET - Alguns dos adolescentes que estavam na ilha de Utoya, onde um norueguês matou ao menos dez pessoas nesta sexta-feira, 22, se atiraram na água e nadaram até uma área segura para se salvar, disseram testemunhas. O suspeito foi detido e as autoridades estudam afirmam que o ataque está ligado a uma explosão no centro de Oslo ocorrida no meio da tarde (horário local) que matou pelo menos sete pessoas.

"Eu vi as pessoas pulando na água, cerca de 50 pessoas nadando até a praia. Eles estavam chorando, tremendo, estavam aterrorizados", disse Anita Lien, 42, que vive perto do lago Tytifjord, onde fica a ilha de Utoya. "Eles eram jovens, tinham entre 14 e 19 anos", disse.

Na pequena ilha era realizado o acampamento anual da juventude do Partido Trabalhista da Noruega. Um guarda local disse que o suspeito entrou em Utoya vestido de policial. "Ele saiu do carro, mostrou a identificação e disse que era uma ronda de rotina ordenada após o ataque em Oslo", disse a fonte. "Um barco foi chamado e ele entrou. Alguns minutos depois, ouvimos os tiros", completou.

Moradores próximos da ilha disseram ter usado suas pequenas embarcações para ajudar a evacuar a ilha. "Eu usei meu barco para trazer um monte de gente. Vi bastante gente ferida", disse uma testemunha.

A polícia disse ter encontrado explosivos não detonados na ilha. Segundo os oficiais, o atirador, descrito como alto e loiro, de 32 anos, um "típico norueguês", também pode estar envolvido com a explosão no centro da capital. As autoridades ainda fazem buscas no local e ambulâncias estão dando apoio logístico. As águas próximas de Utoya também estão sendo vasculhadas.

Apesar de acreditar que ambos os incidentes desta sexta estão vinculados, a polícia crê que não há ligações dos episódios com organizações terroristas internacionais, como havia se especulado anteriormente.

A Otan - aliança da qual a Noruega faz parte - os EUA, a ONU e a Europa já condenaram os incidentes. Segundo a AP, o primeiro-ministro norueguês, Jens Stoltenberg, fez um apelo à população para que não "cedam ao medo" causado pelos ataques.