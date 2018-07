Adolescentes são presos na França por morte de criança

Os adolescentes, de 13 e 15 anos, estão sob custódia da polícia para interrogatório. A criança, que foi baleada no peito, morreu quando os suspeitos a carregavam para casa, informou um policial, que preferiu não se identificar.

Um procurador disse ontem à estação de rádio RTL que o garoto deve ter sido baleado acidentalmente quando lhe mostravam o funcionamento da arma.

Segundo o policial, um dos adolescentes é suspeito de ter disparado o revólver e o outro de ter alterado a cena do crime e tentado esconder a arma. As informações são da Associated Press.