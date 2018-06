Adolescentes são resgatados após se perderem nas Catacumbas de Paris

PARIS - Dois adolescentes foram resgatados nesta quarta-feira (14) nas Catacumbas de Paris depois de terem ficado perdidos por três dias na rede de túneis subterrâneos.

Os jovens de 16 e 17 anos foram hospitalizados em razão da hipotermia depois de terem sido encontrados pelas equipes de resgate.

"Nós os encontramos graças aos cães de resgate", afirmou uma fonte dos serviços de emergência de Paris.

As Catacumbas de Paris abrigam os esqueletos de 6 milhões de parisienses, que foram levados para o local entre o final do século 18 e meados do 19 em razão do excesso de restos humanos que lotam os cemitérios da capital francesa.

Apenas um pequeno trecho destas antigas catacumbas estão abertas ao público no sul de Paris, onde são organizadas visitas guiadas.

O acesso aos demais túneis situados a 20 metros de profundidade é proibido desde 1955, mas sempre há quem resolva usar as entradas secretas para explorar, organizar festas ou caças ao tesouro.

Os dois adolescentes se perderam nos túneis não autorizados ao público. / AFP