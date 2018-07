Adversário de Putin é dono de time da NBA Mikhail Prokhorov é um dos principais bilionários da Rússia. Sua fortuna pessoal está estimada em US$ 18 bilhões. Seus negócios estão espalhados em vários setores, de uma mineradora de ouro ao time de basquete New Jersey Nets, da liga profissional de basquete americana, a NBA. Ele construiu sua fortuna a partir de uma loja de jeans e tem um estilo de vida perdulário. Rompeu com Putin em setembro, ao acusar o premiê de transformar seu partido, o Causa Justa, em "fantoche do Kremlin".