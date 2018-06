Advogada de assassino dinamarquês vai recorrer da condenação à prisão perpétua

COPENHAGUE - A advogada de Peter Madsen, o inventor dinamarquês que assassinou a jornalista sueca Kim Wall, de 30 anos, disse que vai recorrer da condenação de seu cliente à prisão perpétua por assassinato. Betina Engmark afirmou, em um tribunal de Copenhague, que entraria com uma apelação nesta quarta-feira, 25. Madsen foi condenado por matar e desmembrar a jornalista em agosto do ano passado, enquanto os dois estavam a bordo do submarino que ele construiu à mão.

O dinamarquês negou as acusações, dizendo que Kim havia morrido acidentalmente, mas confessou ter desmembrado e descartado seu corpo. O tribunal ordenou que Madsen deve continuar preso até a próxima audiência em tribunal de Copenhague, para evitar que ele influencie as testemunhas do caso. / AP