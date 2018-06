Advogado ataca polícia por vídeo do prefeito de Toronto O chefe de polícia de Toronto, no Canadá, Bill Blair, foi acusado de agir como "juiz, júri e algoz" por Dennis Morris, advogado do prefeito da cidade, Rob Ford, depois de a polícia informar que obteve uma cópia do vídeo em que o prefeito apareceria fumando crack. Segundo a polícia, o vídeo foi recuperado do disco rígido de um computador durante investigação de uma pessoa suspeita de fornecer drogas ao prefeito.