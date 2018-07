Advogado de Assange reitera que cliente deve ser 'protegido' contra EUA

SEVILHA - O ex-juiz espanhol Baltasar Garzón, advogado do fundador do WikiLeaks, Julian Assange, reiterou nesta quinta-feira, 6, que seu cliente só deve responder perante a Justiça sueca após a formulação de acusações palpáveis e com a garantia de que o mesmo não será extraditado aos Estados Unidos.

Garzón, que participa de um encontro na cidade espanhola de Sevilha, disse aos jornalistas que "não há nenhuma novidade" substancial em relação à situação do jornalista australiano, que, por sua vez, segue refugiado na Embaixada do Equador em Londres. "A nossa posição é muito clara: Julian Assange está disposto e, além disso, deve responder as acusações. Agora, elas precisam ser adequadamente formuladas na Suécia", assinalou o advogado.

Após essa formulação, Garzón afirmou que seu cliente deve ser "protegido" para que ele só "preste contas" à Justiça sueca, ou seja, não seja extraditado aos EUA. Refugiado na embaixada do Equador em Londres desde junho, Assange conta com o asilo político do país sul-americano, mas o Reino Unido impede sua saída ao não emitir um salvo-conduto.