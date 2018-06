Advogado de atriz pornô solicita depoimento de Trump sobre suposto relacionamento

WASHINGTON - O advogado da atriz pornô Stormy Daniels solicitou a um tribunal federal dos Estados Unidos o depoimento do presidente Donald Trump como parte de uma batalha legal em torno de um acordo para silenciá-la a respeito de um relacionamento íntimo que afirma ter tido com o republicano, revelaram documentos judiciais vistos nesta quarta-feira, 28.

O advogado Michael Avenatti também pediu o depoimento do advogado de Trump, Michael Cohen, que Stormy está processando por difamação, como mostrou uma petição apresentada a uma corte do Distrito Central da Califórnia.

Uma audiência com o juiz S. James Otero no Distrito Central, em Los Angeles, foi marcada para o dia 30 de abril. Avenatti disse no requerimento que não precisará de mais do que duas horas para fazer suas perguntas a cada um deles.

A atriz processou Trump no dia 6 de março alegando que ele jamais assinou um acordo concebido para que ela mantivesse silêncio sobre o que chamou de relacionamento “íntimo” dos dois. Trump nega ter tido um caso com Stormy.

Na segunda-feira, uma ação civil emendada afirmou que Cohen difamou a atriz depois de sua entrevista ao programa “60 Minutes”, da rede CBS, que teve grande repercussão. Na entrevista, a atriz diz ter sido ameaçada por um homem a ficar em silêncio sobre o caso.

"Queremos respostas sob juramento do presidente e do Sr. Cohen sobre o que eles sabiam, quando ficaram sabendo e o que fizeram sobre isto", disse Avenatti.

Apesar de considerar que "todo caso sempre tem que esta aberto a acordos", Avenatti diz que "neste ponto, não vê como este caso poderia ser resolvido com um acordo".

Cohen disse ter pago US$ 130.000 do próprio bolso, apesar de garantir que Trump nunca teve relações sexuais com a atriz pornô. Em nova enviada à CBS, o advogado de Cohen, David Schwartz, disse que a solicitação é um "uso imprudente do sistema legal para continuar a inflar o ego de Michael Avenatti e mantê-lo relevante". / REUTERS e AP