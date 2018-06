Advogado de Trump diz que pagou US$ 130 mil de seu próprio dinheiro à atriz pornô

WASHINGTON - O advogado pessoal do presidente americano, Donald Trump, afirmou que pagou US$ 130 mil de seu próprio dinheiro a uma atriz pornô que disse ter mantido um caso com o magnata.

O advogado Michael Cohen afirmou em um comunicado enviado ao jornal The New York Times que não foi reembolsado pelo pagamento feito à atriz, cujo nome real é Stephanie Clifford. Ela é conhecida na indústria pornográfica como Stormy Daniels.

Cohen insistiu que o acordo foi legal e se recusou a apresentar detalhes, como o que o motivou a fazer o pagamento, informou o jornal. "A Organização Trump e a campanha de Trump não participaram da transação com Clifford, e ninguém me reembolsou o pagamento, direta ou indiretamente", afirmou ele, segundo a publicação.

"O pagamento a Clifford foi legal e não foi uma contribuição à campanha ou um gasto de campanha por parte de ninguém", completa o documento.

Informações da imprensa local apontam que o pagamento foi feito um mês antes da eleição de novembro de 2016 para manter o relacionamento em sigilo.

Trump era um cidadão sem cargo público em 2006, quando supostamente aconteceu o caso com Stephanie Clifford. A mulher do presidente, Melania, havia dado à luz a seu filho menos de quatro meses antes.

O jornal The Wall Street Journal divulgou informações sobre o pagamento em janeiro. Por meio de seus advogados, Trump e Stephanie, de 38 anos, negaram que algo tenha acontecido entre eles.

Contudo, a revista In Touch publicou em janeiro uma entrevista realizada em 2011 com Stormy Daniels na qual ela revelava detalhes sobre o relacionamento com Trump. / AFP