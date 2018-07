Advogado defende que Mubarak ainda é imune O advogado do ex-presidente do Egito Hosni Mubarak concluiu sua defesa neste domingo argumentando que o líder deposto deve ser isentado de acusações criminais porque tecnicamente ainda é o presidente do Egito. Mubarak, que renunciou quase um ano atrás, é acusado de ser cúmplice de mortes de manifestantes durante as revoltas de 18 dias em janeiro e fevereiro, junto a seu chefe de segurança e quatro comandantes da polícia. Se condenados, eles podem receber pena de morte.