Advogado dissidente chinês está preso no extremo oriente: irmão As autoridades chinesas prenderam o famoso advogado dissidente Gao Zhisheng no remoto extremo oriente do país, disse o irmão dele nesta segunda-feira, a primeira confirmação do paradeiro de Gao em quase dois anos, em um caso que provocou críticas às detenções secretas praticadas por Pequim.