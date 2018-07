Advogado diz que executiva da News Corp é inocente

O advogado Stephen Parkinson disse que ela ficou detida e foi interrogada por nove horas ontem, mas os detetives não a acusaram de qualquer crime. Hoje, ele disse que a polícia terá de "prestar contas de suas ações", considerando "o enorme dano à reputação" que a prisão causou a Brooks.

Segundo um representante de Brooks, ela comparecerá a uma audiência no Parlamento britânico marcada para amanhã. As informações são a Associated Press e da Dow Jones.