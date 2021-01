Advogado do Departamento de Justiça dos EUA teria conspirado com Trump para mudar votação na Geórgia

Katie Benner, The New York Times

WASHINGTON - Os principais líderes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos ouviram em um silêncio atordoado este mês: um de seus colegas, disseram-lhes, havia elaborado um plano com o presidente Donald Trump para destituir Jeffrey Rosen do cargo de procurador-geral em exercício e exercer o poder do departamento para forçar os legisladores do estado da Geórgia a anular os resultados das eleições presidenciais.

O despretensioso advogado que trabalhou no plano, Jeffrey Clark, vinha encontrando maneiras de lançar dúvidas sobre os resultados das eleições e de reforçar as contínuas batalhas jurídicas de Trump e a pressão sobre os políticos da Geórgia. Como Rosen recusou as súplicas do presidente para realizar esses planos, Trump estava prestes a decidir se despediria Rosen e o substituiria por Clark.

Os funcionários do departamento, reunidos em uma teleconferência, perguntaram uns aos outros: O que vocês farão se Rosen for demitido? A resposta foi unânime. Eles iriam renunciar.

Seu pacto informal acabou ajudando a persuadir Trump a manter Rosen no lugar, calculando que um furor sobre as renúncias em massa no topo do Departamento de Justiça eclipsaria qualquer atenção sobre suas acusações infundadas de fraude eleitoral. A decisão de Trump veio apenas depois que Rosen e Clark apresentaram seus casos concorrentes a ele em uma reunião bizarra na Casa Branca que dois funcionários compararam com um episódio do reality show de Trump "O Aprendiz", embora este pudesse desencadear uma crise constitucional.

O capítulo até então desconhecido foi o culminar do longo esforço do presidente para forçar o Departamento de Justiça a fazer avançar sua agenda pessoal. Ele também pressionou Rosen a nomear conselheiros especiais, incluindo um que investigaria a Dominion Voting Systems, fabricante de equipamentos eleitorais que os aliados de Trump disseram falsamente que estava trabalhando com a Venezuela para virar votos de Trump para Joe Biden.

Este relato dos últimos dias do departamento sob a liderança de Trump é baseado em entrevistas com quatro ex-funcionários da administração de Trump que pediram para não ser identificados por medo de retaliação.

Clark disse que esse relato continha imprecisões, mas não especificou, acrescentando que não poderia discutir nenhuma conversa com Trump ou os advogados do Departamento de Justiça. “Os advogados seniores do Departamento de Justiça, não raro, fornecem assessoria jurídica à Casa Branca como parte de nossas obrigações”, disse ele. “Todas as minhas comunicações oficiais eram consistentes com a lei.”

Clark também observou que foi o principal signatário de um pedido do Departamento de Justiça no mês passado pedindo a um juiz federal que rejeitasse um processo que buscava pressionar o vice-presidente Mike Pence a anular os resultados da eleição.

Trump não quis comentar. Um conselheiro disse que Trump argumentou consistentemente que o sistema de justiça deveria investigar “a fraude eleitoral galopante que tem atormentado nosso sistema por anos”.

O consultor acrescentou que “qualquer afirmação em contrário é falsa e é conduzida por aqueles que desejam manter o sistema quebrado”.

Um porta-voz do Departamento de Justiça não quis comentar, assim como Rosen.

Quando Trump disse em 14 de dezembro que o procurador-geral William Barr estava deixando o departamento, alguns funcionários pensaram que ele poderia permitir a Rosen um breve adiamento antes de pressioná-lo sobre fraude eleitoral. Afinal, Barr ficaria por mais uma semana.

Em vez disso, Trump chamou Rosen ao Salão Oval no dia seguinte. Ele queria que o Departamento de Justiça apresentasse documentos legais apoiando os processos de seus aliados visando reverter sua derrota eleitoral. E ele instou Rosen a nomear conselheiros especiais para investigar não apenas acusações infundadas de fraude eleitoral generalizada, mas também a Dominion, a empresa de urnas eletrônicas.

A Dominion processou o advogado pró-Trump Sidney Powell, que inseriu essas acusações em quatro processos federais sobre irregularidades de eleitores que foram rejeitados.

Rosen recusou. Ele afirmou que tomaria decisões com base nos fatos e na lei e reiterou o que Barr disse a Trump em particular: O departamento investigou irregularidades de votação e não encontrou evidências de fraude generalizada.

Mas Trump continuou a pressionar Rosen após a reunião - por telefone e pessoalmente. Ele disse repetidamente que não entendia por que o Departamento de Justiça não havia encontrado evidências que sustentassem as teorias da conspiração sobre a eleição que alguns de seus advogados pessoais haviam defendido. Ele declarou que o departamento não estava lutando com força suficiente por ele.

Enquanto Rosen e o procurador-geral adjunto, Richard Donoghue, recuavam, eles não sabiam que Clark havia sido apresentado a Trump por um político da Pensilvânia e disse ao presidente que concordava que a fraude havia afetado os resultados das eleições.

Trump abraçou Clark, que havia sido nomeado chefe interino da divisão civil em setembro e também chefe da divisão de recursos naturais e ambientais do departamento.

À medida que dezembro passava, Clark mencionou a Rosen e Donoghue que passava muito tempo lendo na internet - um comentário que os alarmou porque eles inferiram que ele acreditava na teoria da conspiração infundada de que Trump tinha vencido a eleição. Clark também disse a eles que queria que o departamento realizasse uma entrevista coletiva anunciando que estava investigando sérias acusações de fraude eleitoral. Rosen e Donoghue rejeitaram a proposta.

Enquanto Trump se concentrava cada vez mais na Geórgia, um estado que perdeu por pouco para Biden, ele reclamou aos líderes do Departamento de Justiça que o procurador dos EUA em Atlanta, Byung Pak, não estava tentando encontrar evidências para falsas alegações eleitorais feitas pelo advogado de Trump, Rudy Giuliani e outros. Donoghue alertou Pak que o presidente agora estava obcecado por seu cargo e que não seria sustentável para ele continuar a liderá-lo, de acordo com duas pessoas familiarizadas com a conversa.

Essa conversa e os esforços de Trump para pressionar o secretário de Estado republicano da Geórgia a "encontrar" votos para ele obrigaram Pak a renunciar abruptamente neste mês.

Clark também estava focado na Geórgia. Ele redigiu uma carta que queria que Rosen enviasse aos legisladores do estado da Geórgia dizendo erroneamente que o Departamento de Justiça estava investigando acusações de fraude eleitoral em seu estado e que eles deveriam tomar providências para anular a vitória de Biden lá.

Rosen e Donoghue rejeitaram novamente a proposta de Clark.

Na véspera de Ano Novo, o trio se reuniu para discutir a recusa de Clark em aceitar a conclusão do departamento de que os resultados da eleição eram válidos. Donoghue disse categoricamente a Clark que o que ele estava fazendo era errado. No dia seguinte, Clark disse a Rosen - que o orientou enquanto trabalhavam juntos no escritório de advocacia Kirkland & Ellis - que iria discutir sua estratégia com o presidente no início da semana seguinte, pouco antes de o Congresso certificar a vitória eleitoral de Biden.

Sem o conhecimento do procurador-geral interino, o cronograma de Clark aumentou. Ele se reuniu com Trump no fim de semana e informou a Rosen no domingo ao meio-dia que o presidente pretendia substituí-lo por Clark, que poderia então tentar impedir o Congresso de certificar os resultados do Colégio Eleitoral. Ele disse que Rosen poderia continuar como seu procurador-geral adjunto, deixando Rosen sem palavras.

Não querendo deixar o cargo sem lutar, Rosen disse que precisava ouvir diretamente de Trump e trabalhou com o advogado da Casa Branca, Pat Cipollone, para convocar uma reunião para o início daquela noite.

Trump parecia um tanto abalado pela ideia de que demitir Rosen iria desencadear não apenas o caos no Departamento de Justiça, mas também investigações no Congresso e possivelmente recriminações de outros republicanos e desviar a atenção de seus esforços para derrubar os resultados eleitorais.

Depois de quase três horas, Trump finalmente decidiu que o plano de Clark iria falhar, e ele permitiu que Rosen ficasse.

Rosen e seus auxiliares concluíram que haviam resistido à turbulência. Depois que o Congresso certificasse a vitória de Biden, haveria pouco para eles fazerem até que partissem com Trump em duas semanas.

Eles começaram a respirar dias depois, quando a certificação do Colégio Eleitoral no Capitólio começou. E então eles receberam a notícia: o prédio havia sido invadido./NYT