Advogado extremista turco é morto em Alepo Um advogado turco que defendeu suspeitos de fazerem parte da rede terrorista Al-Qaeda, Osman Karahan, foi morto nos combates entre insurgentes sírios e as tropas do presidente Bashar Assad em Alepo, informou nesta quarta-feira a agência estatal de notícias da Turquia, a Anatólia. Karahan defendeu vários suspeitos acusados de terem maquinado quatro atentados com caminhões-bomba em Istambul em novembro de 2003. A Anatólia, que cita o irmão do advogado, Ekrem Karahan, noticiou que Osman faleceu na terça-feira, informa a agência France Presse (AFP).