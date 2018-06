Advogado pessoal de Trump tem clientes ligados à Rússia, diz imprensa americana

WASHINGTON - Marc Kasowitz, advogado pessoal do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem importantes clientes vinculados ao Kremlin. Um deles é o oligarca russo Oleg Deripaska, do ramo de alumínio e bem próximo ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, segundo publicou o jornal The Washington Post na sexta-feira, 9.

De acordo com o jornal, entre os clientes de Kasowitz também estão o Sberbank, o principal banco da Rússia e da Europa Oriental, que foi alvo de sanções por parte dos Estados Unidos.

O advogado pessoal de Trump representou Oleg Deripaska durante anos em um processo civil aberto em um tribunal de Nova York, no qual Kasowitz teria planejado comparecer para defender seu cliente no dia 25 de maio, dois dias antes de ser contratado por Trump.

Ainda segundo a publicação, Kasowitz se ausentou e outro advogado da sua empresa teria ido ao tribunal para evitar um cenário controverso. Kasowitz, que conhece Trump há décadas, representou o presidente americano em seus divórcios e em transações de bens.

Na última quinta-feira, Kasowitz ficou mais conhecido por conta da resposta de Donald Trump ao ex-diretor do FBI, James Comey, após o seu depoimento no comitê de Inteligência do Senado. Comey é um dos encarregados de investigar se a Rússia influenciou as eleições de 2016.

De acordo com a rede de televisão CNN, Kasowitz deve apresentar uma queixa formal ao Departamento de Justiça pelos vazamentos feitos por Comey, que confessou ter dado informações sobre os encontros com Trump para um amigo, com o objetivo que ele enviasse seu conteúdo para a imprensa. / EFE