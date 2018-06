Aécio pedirá a Temer para discutir crise na Venezuela com Capriles

BRASÍLIA - O senador Aecio Neves (PSDB-MG) disse nesta terça-feira, 14, que ele e um grupo de senadores pedirão uma audiência com o presidente em exercício, Michel Temer, ainda hoje, para defender um posicionamento claro do Brasil contra o presidente venezuelano, Nicolas Maduro, na reunião da Organização dos Estados Americanos (OEA), na próxima semana, quando a assembleia da entidade discutirá sanções ao governo chavista.

"O que queremos para a Venezuela é o mesmo que queremos para o Brasil: respeito à Constituição", disse ele, após receber o governador de Miranda, Henrique Capriles, um dos líderes da coalizão opositora Mesa de Unidade Democrática. "Se o impeachment é uma previsão constitucional no Brasil, o referendo é uma previsão constitucional na Venezuela."

Capriles alertou que há risco de o processo de referendo revogatório, que pode tirar Maduro do poder, ser suspenso "nas próximas horas". Ele disse que o Brasil, por seu peso na região, tem condições de influenciar na discussão na OEA e também no Mercosul, onde igualmente se discute a aplicação da cláusula democrática contra a Venezuela. Capriles vai reunir se esta tarde com o ministro das Relações Exteriores, José Serra.

A oposição venezuelana pede que o referendo seja feito ainda este ano, para que, conforme a Constituição, haja novas eleições. Se a votação ocorrer a partir de 2017, ainda de acordo com a Carta venezuelana, Maduro seria substituído pelo vice-presidente, também chavista. A MUD acusa o chavismo de retardar o processo de propósito para evitar uma eleição.