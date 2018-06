Aérea africana suspende voos devido ao surto de Ebola

A companhia africana West African, que transportou um passageiro com Ebola na última semana, anunciou a suspensão dos voos entre as duas cidades mais atingidas pelo surto da doença. Em comunicado divulgado neste terça-feira, a empresa informou que interrompeu as linhas entre as capitais da Libéria e Serra Leoa.

Autoridades policiais da Libéria garantiram que os passageiros têm sido avaliados antes de ter o embarque permitido.

Um homem de 40 anos embarcou em dois voos da companhia que decolaram da Libéria na semana passada até chegar em Lagos, na Nigéria, onde morreu em decorrência do vírus na última sexta-feira. O governo da Libéria informou que não havia procedimento para checar a saúde dos passageiros antes do incidente, mas disse já ter aumentado a segurança nos seus aeroportos desde a ocorrência.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) informou que o risco de contrair Ebola de um passageiro durante um voo é muito baixa e não recomendou nenhuma restrição de viagem. O Ebola não tem tratamento e a mortalidade das vítimas do vírus chega a cerca de 70%. Fonte: Associated Press.