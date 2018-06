Aeromoça surta e provoca pânico em avião nos Estados Unidos

DALLAS - Uma comissária de bordo provocou pânico numa aeronave que se preparava para decolar do aeroporto de Dallas, nos Estados Unidos, ao anunciar no sistema de comunicação interno que o avião cairia.

A aeromoça, em aparente surto psicótico, foi contida por passageiros e retirada da aeronave para uma avaliação psiquiátrica. O incidente provocou um atraso de várias horas no voo da American Airlines para Chicago.

Em pânico, vários passageiros ligaram para a polícia para pedir ajuda. A polícia local divulgou nesta quarta-feira gravações das ligações feitas durante o incidente, na sexta-feira. "Estamos no voo 2332 e estão falando no rádio que o avião vai cair", relata uma das passageiras à atendente do serviço de emergência. "Por favor, nos ajude", apela.

Segundo relato dos passageiros, a aeromoça, aparentemente fora de si, teria começado a pedir que o avião, que taxiava na pista, voltasse ao terminal, alegando que estaria com problemas mecânicos. Ao ouvir de outra comissária que a aeronave não tinha nenhum problema, a aeromoça teria então tomado o sistema de comunicação e anunciado aos passageiros: "Eu não me responsabilizo pela segurança de ninguém, porque o avião vai cair".

Comissária imobilizada

Um dos passageiros que ligou para a emergência relatou que uma pessoa saiu da parte de trás do avião e imobilizou a aeromoça. "Não se preocupem, ele pode ser um segurança. Eles voam armados à paisana. Não se preocupem", afirmou a atendente. Posteriormente, porém, foi revelado que se tratava mesmo de um passageiro.

Logo em seguida, numa outra ligação feita do avião, um passageiro pergunta: "Vocês estão cientes do que está acontecendo no vôo 2332 neste momento? Parece que eles estão contendo fisicamente uma comissária de bordo. Ela perdeu a compostura. As pessoas estão ajudando", relatou o passageiro.

O avião acabou retornando ao terminal do aeroporto, onde era aguardado pela polícia e por agentes do FBI. Apesar da confusão, as autoridades locais decidiram não processar a aeromoça.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.