Netanyahu, dando um passo adiante em seus avisos ao Irã, deu a entender que Israel não precisa da bênção de Washington para atacar o programa nuclear suspeito de Teerã. Em um discurso no Parlamento na quarta-feira, o premiê acusou o Irã de armar, financiar e treinar militantes. "Gaza é Irã", disse ele. As informações são da Associated Press.