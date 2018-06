Aeroporto de Amsterdã reabre terminal após remover bomba

Texto atualizado às 15h02

AMSTERDÃ - Parte do aeroporto Schiphol, em Amsterdã, foi reaberto após autoridades retirarem bomba não detonada da 2ª Guerra Mundial, enterrada próximo ao Terminal C, nesta quarta-feira, 29.

"O Terminal C foi esvaziado como medida de precaução", disse uma porta-voz do aeroporto Schiphol, devido à "suspeita séria" de que tinha sido encontrada no aeroporto uma bomba da guerra que terminou em 1945. "Isso vai ter um grande impacto. Podemos parar aviões em outros lugares por algum tempo, mas em algum momento isso vai causar cancelamentos ou atrasos", disse a porta-voz.

O terminal realiza voos para a maioria dos destinos europeus, incluindo França, Alemanha, Espanha e Itália. A porta-voz disse que uma equipe antiexplosivos estava a caminho para inspecionar o objeto. O Schiphol é o quinto maior aeroporto da Europa. Cerca de 45 milhões de passageiros passaram pelo local em 2010.