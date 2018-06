Aeroporto de Bruxelas anuncia testes de segurança, mas não tem data para reabrir

BRUXELAS - O aeroporto de Bruxelas anunciou que realizará testes na terça-feira para garantir que os trabalhos de reforma executados após os atentados da semana passada na área de embarque sejam satisfatórios, mas não anunciou uma data de reabertura.

"A inspeção do edifício e das infraestruturas acontecerá na terça-feira", afirmaram as autoridades aeroportuárias em um comunicado. "Para testar os circuitos de passageiros, o aeroporto está organizando uma importante simulação na terça-feira, durante a qual 800 funcionários do aeroporto testarão a infraestrutura temporária para o registro" de passageiros.

No sábado, o Aeroporto Internacional de Bruxelas, o maior da Bélgica, anunciou que não teria capacidade de reabrir antes de terça-feira. "Nos últimos dias, realizamos uma análise exaustiva da infraestrutura do terminal e dos diversos cenários possíveis para uma retomada parcial de suas atividades", explica um comunicado. "Ainda não decidimos quando a reabertura parcial acontecerá", completa a nota.

Os atentados de 22 de março no aeroporto e em uma estação de metrô de Bruxelas deixaram 35 mortos e mais de 300 feridos.

Desde os ataques, reivindicados pelo grupo Estado Islâmico, as companhias aéreas operam a partir de aeroportos regionais ou países vizinhos. /AFP