Aeroporto de Los Angeles começa a retomar atividades

Funcionários do aeroporto afirmaram que o Terminal 3 do LAX foi reaberto. Os funcionários pediram que os viajantes que deixaram seus pertences para trás no tiroteio trabalhem com as companhias aéreas para recuperá-los.

Milhares de voos através dos EUA foram adiados após o fechamento de partes do aeroporto. O fechamento prolongado do terceiro maior aeroporto do país foi particularmente problemático para aqueles que esperavam viajar para a Costa Leste ou através do Oceano Pacífico. Cerca de 1.550 voos com 167 mil passageiros foram afetados, afirmou a porta-voz do aeroporto Nancy Castles em um comunicado neste sábado. Fonte: Associated Press.