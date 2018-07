Aeroporto de Sanaa é fechado após explosões Quatro explosões atingiram a base aérea de Sanaa neste domingo, queimando dois caças da Força Aérea do Iêmen e levando ao fechamento do aeroporto internacional da capital iemenita, disseram funcionários da aeronáutica. "Ocorreram quatro explosões na base da Força Aérea, ao lado do Aeroporto Internacional, e dois caças foram consumidos pelo fogo", disse um oficial à agência France Presse (AFP) em anonimato.