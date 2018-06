Aeroporto é atacado por atiradores no Paquistão

Segundo testemunhas, vários homens mascarados começaram o ataque com granadas e armas automáticas no Terminal Um. "Eles atacaram os seguranças do aeroporto e então entraram", informou uma testemunha. A segurança do aeroporto informou que haviam entre 10 a 15 homens no ataque.

"O aeroporto de Karachi foi atacado. As forças de segurança estão tentando controlar a situação. Todos os voos estão suspensos", disse o porta-voz da Autoridade de Aviação Civil do Paquistão, Abid Kaimkhani.

Imagens da TV mostravam fumaça saindo do aeroporto e fogo próximo à uma aeronave estacionada próxima ao Terminal Um. O aeroporto de Karachi é um dos mais movimentados do Paquistão e utilizado por companhias aéreas como Emirates, Thai Airways e Turkish Airlines.

Karachi, uma grande metrópole, tem sido palco de vários ataques nos meses recentes, que têm matado civis e forças de segurança. Muitas partes da cidade estão sob o controle do Taleban. Um acordo de cessar fogo entre o Taleban e o governo expirou em abril, após tentativas de um acordo de paz terem fracassado.