Aeroporto russo é fechado após pouso de emergência

As agências, que citaram funcionários do setor aéreo como fontes, disseram que ninguém ficou ferido durante o pouso de um avião da companhia Utair que fazia a rota Rostov-on-Don, sul do país, para Moscou. Não está claro quantos pneus explodiram ou a causa do acidente. Um funcionário do aeroporto disse à Associated Press que as operações já haviam sido retomadas, mas que pequenos atrasos afetaram a maior parte das chegadas e partidas do aeroporto.

Pousos de emergência são comuns na Rússia, onde as frotas antigas não passam por manutenção apropriada. No mês passado, 47 pessoas morreram quando um Tupolev Tu-134 caiu durante o pouso sob neblina na cidade de Petrozavodsk, noroeste do país. As informações são da Associated Press.