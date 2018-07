Aeroportos de Buenos Aires iniciam normalização de operações

Saguões do Aeroparque ficaram vazios durante o dia

BUENOS AIRES - Os aeroportos de Buenos Aires começaram a normalizar suas operações na tarde desta terça-feira, 7, depois de permanecerem toda a manhã paralisados devido à nuvem de cinzas expelidas desde o final de semana pelo vulcão chileno Puyehue. Alguns voos seguem cancelados, mas já há alguma atividade nos terminais de Ezeiza e Aeroparque, informa o jornal argentino Clarín.

De acordo com a Administração Nacional de Aviação Civil, ambos os aeroportos estão "abertos e operantes". Em Ezeiza, que recebe os voos internacionais que chegam à capital argentina, já operam voos de companhias europeias.

A Aerolíneas Argentinas, a maior companhia aérea do país, reprogramou seus voos regionais e internacionais, que devem partir entre a tarde desta terça e a manhã de quarta. Por comunicado, a empresa informou que "devido à melhora das condições meteorológicas, à dispersão da nuvem de cinzas vulcânicas e às garantias da condições necessárias para voos a alguns destinos, as operações serão retomadas paulatinamente".

Já no Aeroparque - o aeroporto metropolitano Jorge Newbery - as companhias LAN, AA, Andes retomaram as operações a partir das 16h15 após reprogramarem os voos. A Sol e a TAM suspenderam suas atividades e a Gol e a Pluna ainda avaliam o procedimento a ser tomado.

Os voos vindos e destinados ao sul do país seguem suspensos devido à densa nuvem que paira sobre Patagônia. Até o domingo, algumas partes da região permanecerão sem tráfego aéreo, embora mudanças no quadro meteorológico possam significar mudanças nas operações.