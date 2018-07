Aeroportos de Buenos Aires são reabertos

"Não há mais cinzas. As condições meteorológicas melhoraram e não há partículas na superfície", disse o porta-voz da Aeropuertos 2000, que opera os dois principais aeroportos de Buenos Aires, Aeroparque e Ezeiza.

O porta-voz disse que as decolagens e pousos foram retomados, embora algumas empresas ainda mantenham seus aviões em solo.

No Uruguai, que juntamente com a Argentina cancelou muitos voos no final de semana, a maioria dos aviões não estava operando nesta segunda-feira.

Doze voos internacionais foram cancelados em Montevidéu e voos de sete empresas aéreas também foram adiados, segundo funcionários do aeroporto Carrasco, localizado na capital uruguaia.

O tráfego aéreo no hemisfério sul tem sido fortemente atingido pelas cinzas do Puyehue nos últimos meses. Aeroportos em Buenos Aires e Montevidéu, e posteriormente na Austrália e na Nova Zelândia, ficaram paralisados quando o vulcão, localizado nos Andes, entrou em erupção em junho após ficar dormente por mais de 50 anos. As informações são da Dow Jones.