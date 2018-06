Aeroportos dos EUA apreenderam nº recorde de armas em 2015

WASHINGTON - Os serviços de inspeção dos aeroportos dos Estados Unidos interceptaram 2.653 armas de fogo em 2015, um número recorde que supera a do ano anterior em mais de 20%, segundo números oficiais divulgados na quinta-feira.

A Administração de Segurança no Transporte (TSA) indicou que as armas foram descobertas quando os proprietários tentavam voar com elas como bagagem de mão. Em média, foram expropriadas sete armas por dia e 83% delas estavam carregadas.

As apreensões aconteceram em 236 aeroportos americanos, 12 a mais que em 2014, e os que registraram mais atividade foram o de Dallas, no Texas, com 153 armas, seguido pelo de Atlanta, na Geórgia, com 144 e o de Houston, também no Texas, com 100 armas apreendidas.

O aumento da interceptação de armas se deve, segundo a TSA, ao melhor treinamento do pessoal de segurança nos terminais, com melhoria dos protocolos nos pontos de controle a cada ano.

Em 2015 a TSA verificou 708 milhões de passageiros, 40 milhões a mais do que em 2014. O transporte de armas de fogo como bagagem de mão é estritamente proibido. Para levá-las, o passageiro deve despachar o equipamento junto com sua bagagem e arma deve estar desmuniciada, embalada adequadamente e deve ser declarada para a companhia aérea. / EFE e AP