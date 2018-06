Afegã grava conversa em que juiz pede suborno e casamento forçado

Uma jovem afegã gravou um juiz de seu país exigindo dinheiro e casamento em troca de ajudá-la a obter seu divórcio.

Dewa, de 22 anos, havia obtido o consentimento de seu marido para o divórcio, mas, ao levar seu caso para um juiz de Jalalabad (leste), ouviu dele que ela teria que pagar-lhe US$ 2 mil.

"Ele disse que dividiria a quantia com outro juiz", declarou Dewa à BBC. Diante da negativa dela, o juiz disse que ela deveria se casar com ele.

A conversa foi gravada por Dewa, uma jornalista free-lancer. O serviço afegão da BBC obteve uma cópia e confirmou sua autenticidade.

Questionado, o juiz, chamado Zahorudin, afirmou que estava apenas "brincando" quanto à proposta de casamento e que suas declarações foram editadas para incriminá-lo.

Analistas dizem que o caso evidencia como a corrupção está tomando o dia a dia do Afeganistão.

O presidente afegão, Hamid Karzai, que diversas vezes prometeu agir contra a corrupção no país, pediu que autoridades apurem as denúncias.

O departamento anticorrupção do país prometeu investigar o caso "em conjunto com a Suprema Corte" do país. Até lá, recomendou que Dewa se mantenha abrigada na casa onde está escondida, em Cabul.

Seu divórcio ainda não foi finalizado.