Afegã usa bigode falso e vira 'xerife' de vilarejo Desafiando a tradição machista do vilarejo de Naw Abad, no Afeganistão, Zarifa Qazizadah decidiu combater o crime montada em uma motocicleta, vestindo roupas de homem e usando um bigode falso. Zarifa já ficou conhecida como a 'xerife' do lugar.