Afeganistão: 11 militares mortos em queda de helicóptero Sete militares norte-americanos e quatro afegãos morreram hoje na queda de um helicóptero Black Hawk em Kandahar, no sul do Afeganistão, informou a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). A milícia fundamentalista islâmica Taleban afirma ter abatido a aeronave.