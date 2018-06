Afeganistão: 2 soldados norte-americanos são mortos Dois soldados norte-americanos foram mortos neste sábado por insurgentes no leste do Afeganistão, uma área que sofreu confronto pesado nos últimos meses, informou o exército dos Estados Unidos. Informações adicionais sobre as vítimas normalmente são divulgadas apenas depois que as famílias são notificadas, mas uma autoridade militar revelou que os dois membros das forças de operações especiais foram mortos por armas de fogo leves na província de Wardak, no sudoeste de Cabul.