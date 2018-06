Afeganistão: 3 pessoas morrem em ataque a base dos EUA Um carro-bomba atingiu hoje uma base norte-americana no leste do Afeganistão, matando pelo menos três pessoas e ferindo outras sete, informaram as autoridades. De acordo com Sediq Sediqqi, porta-voz do Ministério do Interior do Afeganistão, o ataque suicida aconteceu próximo à entrada da Base de Operações Chapman, na província de Khost, um ponto de influência taleban na fronteira com o Paquistão.