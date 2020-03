Afeganistão ameaça atacar Taleban se grupo não interromper ataques até o final desta semana

CABUL - O ministro da Defesa do Afeganistão disse neste domingo, 8, que se o Taleban não interromper os ataques até o final desta semana, o país passará do "modo de defesa" para o ataque ao grupo militante.

"As forças afegãs permanecerão em modo de defesa até o final desta semana, sob a orientação do presidente Ashraf Ghani por causa do acordo de paz, mas se o Taleban não interromper seus ataques até o final da semana, nossas tropas atacarão o inimigo em todos os lugares", Asadullah Khalid disse em um comunicado.

O Taleban anunciou neste mês que retomaria as operações contra as forças afegãs – embora continuasse a deter ataques contra tropas internacionais – depois que um acordo sobre redução da violência, que se seguiu à assinatura de um acordo de paz com os Estados Unidos em Doha, chegou formalmente ao fim.

Na última quarta-feira, 4, um ataque do Taleban matou 20 soldados e policiais no Afeganistão. Combatentes do grupo extremista atacaram pelo menos três postos do exército no distrito de Imam Sahib, em Kunduz. O ataque aconteceu horas depois de uma conversa telefônica entre o presidente americano Donald Trump e o líder político dos insurgentes do Taleban.

EUA e Taleban assinaram um acordo de paz no dia 29 de fevereiro. Assinado em Doha, no Catar, o acordo prevê que, dentro de 14 meses, os americanos e os países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) vão retirar seus militares do país, caso o Taleban cumpra com uma série de compromissos estabelecidos. /REUTERS