Afeganistão anuncia resultado de eleição amanhã

A comissão eleitoral do Afeganistão anunciou hoje que vai anunciar neste domingo o resultado final do segundo turno da eleição presidencial do país, realizado em junho.

Autoridades afegãs e da Organização das Nações Unidas (ONU) passaram várias semanas fazendo a auditoria dos votos após surgirem acusações de fraude eleitoral, uma ocorrência comum nas duas últimas disputas presidenciais do país.

A primeira etapa da eleição afegã foi realizada em abril. Em junho, os candidatos Abdullah Abdullah e Ashraf Ghani Ahmadzai disputaram o segundo turno. Desde então, os dois vêm negociando um acordo de divisão de poderes entre o presidente e o recém-criado cargo de executivo chefe.

As conversações entre Abdullah e Ahmadzai, no entanto, vêm se arrastando há semanas, apesar da mediação constante do secretário de Estado dos EUA, John Kerry. (Fonte: Associated Press)