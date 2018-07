Afeganistão bloqueia temporariamente o YouTube

CABUL - O governo do Afeganistão ordenou o bloqueio temporário do acesso ao YouTube para evitar que as pessoas assistam a um filme considerado ofensivo ao profeta Maomé que desatou graves episódios de violência em outros países muçulmanos. Aimal Marjan, diretor geral de tecnologia de informação do Ministério das Comunicações, disse que o site foi bloqueado por 90 minutos nesta quarta-feira, 12, até que o YouTube retirasse o filme do ar.

Depois de uma hora e meia, os usuários de internet no Afeganistão puderam voltar a entrar no YouTube, mas o filme não estava mais disponível. De acordo com Marjan, a medida temporária foi tomada exclusivamente com o propósito preventivo de evitar protestos por causa do filme.

Por meio de nota, o presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, denunciou o filme como "desumano e insultante".

Com AP