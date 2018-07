Afeganistão: carro-bomba mata pelo menos três

Um dos homens detonou um caminhão-bomba do lado externo dos escritórios, matando três civis e ferindo outros dois. Em seguida, outros dois homens entraram armados no complexo e dispararam contra as forças de segurança, policiais e funcionários do governo.

O carro-bomba explodiu em frente à sede da ONG International Relief and Development, baseada dos EUA, cujos escritórios no Afeganistão ficam na parte sul da cidade, informou um comunicado do governo de Kandahar. O documento diz ainda que os ataques ocorreram às 6h da manhã, no horário local, (23h30 de domingo, em Brasília), e que os dois homens armados permaneceram escondidos em uma clínica de animais, nas proximidades, de onde faziam disparos contra as forças de segurança.

O porta-voz do Taleban, Yousuf Ahmadi, afirmou que o grupo insurgente foi o responsável pelo ataque. A ONU tem alguns escritórios no mesmo complexo, mas a assessoria de imprensa da entidade disse que nenhum deles foi afetado pelo ação do Taleban. As informações são da Dow Jones.