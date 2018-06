Afeganistão diz que irá garantir segurança nas eleições O governo do Afeganistão disse que está confiante de que o país será capaz de garantir, sozinho, a segurança para as próximas eleições presidenciais, que serão realizadas no início do mês de abril. O porta-voz do Ministério do Interior, Sediq Sediqqi, afirmou que uma avaliação feita pela comissão eleitoral do país mostrou que 6.431 dos 6.845 locais estarão garantidamente seguros para as eleições. Segundo ele, os demais centros de votação ainda estariam em processo de ter a segurança garantida.